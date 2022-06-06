Золотых рыбок запустили в пруд «Девичьи слезы» в Челябинске

Экологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) запустили около четырех тысяч мальков золотых рыбок в городской пруд «Девичьи слезы». Об этом сообщило Ura.ru.

Экологи планируют восстановить популяцию рыбы в пруду, которая очень сильно сократилась в последние годы. Они надеются, что рыба приживется.

«Выпустили в городской пруд „Девичьи слезы“ в Ленинском районе мальков китайских карасей, которых еще называют золотыми рыбками. В моем детстве в этом водоеме даже раки были. После территорию застроили жилыми домами, уровень воды в пруду снизился, да и обитателей в нем поубавилось», — рассказал заведующий лабораторией экологии водных сообществ университета Константин Корляков.