Общество 27 июня 2023, 14:34 Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене Глава Росгвардии Золотов: во время попытки мятежа бойцы сдали заначки своим женам РИА «Новости»

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Росгвардейцы были готовы к отражению вооруженного мятежа и собирались стоять насмерть. Об этом журналистам рассказал глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Он сообщил, что сам в это время находился вместе сыновьями и внуком, которые также являются сотрудниками Росгвардии. При этом все бойцы сдали свои заначки женам.

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«Ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были», — процитировало Золотова РИА «Новости».

Глава Росгвардии добавил, что сам поступил точно так же.

Золотов высказал уверенность, что мятежники не сумели бы захватить Москву. Он отметил, что силовики сконцентрировали силы на подступах к столице и создали там «кулак для отражения». Глава Росгвардии добавил, что любые провокации в самом городе тоже подавили бы.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил силовиков за действия во время попытки вооруженного мятежа. По словам главы государства, благодаря их профессионализму удалось избежать жертв среди гражданского населения.