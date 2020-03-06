Золотов поздравил сотрудниц Росгвардии с 8 Марта

Сотрудницы Росгвардии в честь 8 Марта собрались перед выходными в Центральном аппарате службы. С наступающим весенним праздником их поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов. Отличившимся военным и гражданским он вручил награды.

Золотов поблагодарил женщин за тепло, заботу, красоту, терпение и умение внести «максимум комфорта и уюта в жизнь суровых мужских коллективов». Он пожелал коллегам и сослуживицам нежности, внимания, теплоты, заботы и добра.

Он напомнил, что в войсках национальной гвардии Российской Федерации сейчас служат 62 тысячи женщин. Помимо того, что женщины служат в Росгвардии врачами, финансистами, делопроизводителями и связистами, они еще несут боевую вахту по охране важных государственных объектов, пилотируют авиационную технику, выполняют особые задачи в составе спецподразделений.

Завершилась встреча выступлением певца Филиппа Киркорова. Все представительницы прекрасной половины человечества получили в подарок цветы.