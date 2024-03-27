Общество 27 марта 2024, 09:20 Золотов пообещал месть Росгвардии за всякое покушение на россиян Золотов: Росгвардия отомстит за всякое покушение на россиян РИА «Новости»

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Личный состав Росгвардии отомстит за всякое покушение на страну и ее граждан, предупредил глава ведомства, генерал армии Виктор Золотов. Об этом он заявил в обращении к военнослужащим, сотрудникам и ветеранам ведомства в День войск Национальной гвардии.

«Росгвардия — это народные войска. Вместе с жителями нашей страны мы искренне скорбим, остро переживая боль потерь и утраты родственников и близких, погибших на полях сражений СВО, ставших жертвами вражеских бомбежек и кровавых террористических актов», — указал Золотов.

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Теракт в Красногорске 22 марта, по его словам, вновь подтвердил звериную сущность противника, нацеливая силы страны на более активное уничтожение врага.

«Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и ее граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей победы», — добавил глава Росгвардии.