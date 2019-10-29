На Международной выставке в Индонезии «золото» получил школьник из Заполярья

Индонезия. Джакарта. Выставка юных изобретателей. В октябре 2019 года на это мероприятие съехались талантливые школьники со всего мира — более 300 человек. В том числе пять победителей конкурса «I MAKE».

Максим Дворников из Мончегорска рассказывает: «Мне очень понравилось в Индонезии. Во-первых, потому что тут тепло, а в нашем городе уже зима. А еще на выставке много разных идей, интересных знакомств и новых друзей».

Источник фото: телеканал «360»

Самый юный участник российской делегации, 9-летний Артем Курлович признался: «Для меня это был полезный опыт. Я научился общаться с людьми, особенно с иностранцами. Получил много дружелюбия, радости, в общем, разных эмоций».

Ребята из Норильска, Мончегорска и Читы в составе российской делегации презентовали свои проекты жюри, показав очень достойные результаты.

«Золото» в Индонезии взял Максим Дворников, который сделал интерактивную игрушку для домашних животных «SensePet» с функцией монитора и коммуникатора.

9-летний Артем Курлович демонстрировал на выставке зубную щетку, в которую встроена емкость и дозатор пасты. За это изобретение он был удостоен специальных призов от делегаций Тайваня и Тайланда.

Источник фото: телеканал «360»

Матвей Максимов представил экспертам и гостям «ЭКО Шринкер» — механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором. А Александр Пермяков и Андрей Андрейчук из Читы создали специальный пояс для слабовидящих, который с помощью датчиков и вибраций помогает людям ориентироваться в пространстве. Ребята стали бронзовыми призерами в своих номинациях.

Начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин уверен: «Если кто-то из сегодняшних победителей будет готов идти дальше и подавать документы на патентную заявку, то двери Женевского салона для них открыты. Это один из самых старых салонов в Европе, ему 47 лет. Поэтому с точки зрения перспектив — они очень хорошие».

Источник фото: телеканал «360»

Бронзовый призер IEYI-2019 Александр Пермяков: «Впечатления замечательные, поездка супер. Просто избыток эмоций. То, что здесь происходит — не описать словами. Третье место доказало нам, что проект не идеален, и над ним нужно работать. Это толчок для нас, чтобы совершенствоваться».

15-я Международная выставка прошла на высоком уровне и вновь объединила молодых изобретателей во всем мире.