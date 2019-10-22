Золото из найденного сейфа на прииске оценили в миллионы рублей

Бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба смыло 19 октября. Пострадал и домик спецкассы: здесь стоял сейф с намытым и уже очищенным золотом. Сейф нашли 22 октября. Эксперт оценил, на какую сумму в нем могло храниться золота. Это миллионы рублей.

«Что касается содержимого сейфа, речь идет о так называемом шлиховом золоте. Именно оно потом поступает с приисков на предприятия, где выделяется чистый металл. В нем чистого драгметалла около 10%, в лучшем случае 15%. Все остальное — примеси. То есть если там было 18 килограммов шлихового золота, чистого — 1 800-2 700 граммов», — поделился своими выкладками специалист одного из предприятий по переработке драгоценных металлов, знакомый с тонкостями работы приисков. Его слова привел сайт Kp.Ru.

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Биржевая цена золота — приблизительно три тысячи рублей за грамм. Если расчеты специалиста верны, то сейф смытого селем красноярского прииска содержал золота на сумму от 5,4 до 8,1 миллиона рублей.

Что касается хранения, а также добычи и вывоза шлихового золота, то это, как правило, происходит по окончании сезона. То есть осенью, перед тем как прииск замерзает и добыча золота на зиму останавливается. В день на таких приисках добывают всего по нескольку граммов руды.

В итоге ее вывозят на перерабатывающее предприятие. Драгоценный груз сопровождают специальные экспедиторы.