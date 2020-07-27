Знатока игры «Что? Где? Когда?» захотели отстранить от работы с детьми после обвинений в домогательствах

Пять объединений, которые входят в Международную ассоциацию клубов, отправили письмо руководству с просьбой разобраться с ситуацией вокруг двукратного обладателя «Хрустальной совы» Скипского. А также игроки потребовали провести «прозрачное расследование обвинений».

«Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — сообщается в письме.

Письмо подписали Владивостокский, Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский, Вильнюсский клубы и еще 50 игроков и команд спортивного «Что? Где? Когда?». Знатока обвинили в домогательствах бывшие ученицы. Девушки рассказали, что Скипский приставал к ним, когда они были несовершеннолетними.