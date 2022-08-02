Знания россиян о Солнечной системе назвали невежественными в РПЦ

Треть россиян заявили, что Солнце вращается вокруг Земли. Такие знания являются невежественными, но они никак не связаны с религией. Об этом сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Категорически не согласен с утверждениями, что вскрывшееся невежество многих соотечественников в области астрономии имеет какое-либо отношение к вере и религиозности», — отметил Кипшидзе в разговоре с РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимира Сурдина. Тот ранее предположил, что ошибочные представления о Солнечной системе могут быть связаны с религией и плохой учебой в школе.

Как подчеркнул Кипшидзе, верующий человек по определению не может с пренебрежением относиться к естественнонаучным знаниям. Он добавил, что невежество может привести к безбожию, так как весь окружающий мир создан Богом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, более 35% россиян полагают, что Солнце вращается вокруг Земли.