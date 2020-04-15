Знамя ополченцев со времен войны обнаружили в Тульской области

Местная жительница рассказала специалистам о вещах, которые хранились в заброшенном погребе. Среди них поисковики ДОСААФ увидели военный тулуп, записные книжки, документы и знамя.

«Знамя оказалось в хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль», — пояснил глава поискового клуба «Славный» Иван Сопов.

Предполагается, что знаменем владели стрелки-ополченцы из Латвии. По словам Сопова, найденные документы направят в Российское военно-историческое общество.