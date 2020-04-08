Домашний макияж. Знаменитый визажист рассказал, как хорошо выглядеть в видеочатах

Несмотря на домашний режим, многие продолжают работать и связываться с коллегами по видеочатам. Визажист Карл Рей, который работал, в частности, с Мишель Обамой и Мерил Стрип, дал восемь советов, как накраситься, чтобы хорошо выглядеть на дистанционных совещаниях.

По мнению Рея, по возможности следует продолжать краситься. Если мотивации вырисовывать стрелки нет, нужно хотя бы продолжать ухаживать за кожей. Обычные процедуры могут дать чувство комфорта. Об этом Карл Рей рассказал изданию Insider.

Визажист заметил, что для видеотрансляций лучше придерживаться базовых и нейтральных продуктов, хотя блестящие тени и могут выглядеть на видео «забавно».

«Сочетание бронзера с несильно подведенными глазами, подчеркнутыми бровями, ресницами и помадой натурального оттенка — идеально подходят для видео», — рассказал Рей.

Визажист предложил сосредоточиться на том, чтобы кожа выглядела здоровой. Для этого достаточно использовать слегка пигментированный увлажняющий или CC-кремы, которые дадут ровный цвет лица. Можно, кроме того, нанести немного консилера на темные круги под глазами и веки. Корректор позволит устранить точечные несовершенства.

По мнению Рея, не стоит подводить глаза черным карандашом. Для создания более мягкого образа его можно заменить на серый или коричневый.

Также следует ограничить использование пудры и румян. Рей заметил, что нужно «думать, а не сиять». Вместо этого жирную кожу можно обработать прозрачной пудрой или матирующими салфетками.

Но самое главное, считает Рей, — это правильное освещение. Он заметил, что многие работают на кухнях, пользуясь ограниченным светом от окна. В этом случае он посоветовал запастись галогенными лампами.

Визажист посоветовал после окончания рабочего дня не забывать смывать макияж и обязательно увлажнять кожу.

Карл Рей добавил, что лучше краситься, а не использовать фильтры. По его мнению, выполнение реальных действий намного полезнее для здоровья и соблюдения режима.