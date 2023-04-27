Общество 27 апреля 2023, 16:24 Знаменитый сад Хаяо Миядзаки вновь откроют в Петербурге

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В Санкт-Петербурге труппа уличного театра «Небесные бродяги» вновь планирует разбить сад Хаяо Миядзаки, который закрыли в июне прошлого года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Временным местом зеленой зоны станет двор Гатчинской улицы. По словам режиссера театра «Небесные бродяги» Ильи Лошакова, коммунальные службы дали добро на разбивку сада, но с некоторыми ограничениями.

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«Мы договорились с коммунальными службами, что можем организовать сад, но так, чтобы не испортить фасады зданий, асфальт и прочее. То есть мы не можем разрисовывать стены, как делали это на Биржевой линии, поставить деревянные П-образные ворота и многое другое», — добавил Лошаков.

Зеленая зона будет работать с 19 мая по 1 сентября. Все желающие смогут посетить сад абсолютно бесплатно.