Общество 10 июня 2023, 12:28 Знаменитый российский художник ушел из жизни в возрасте 90 лет РАХ сообщила о смерти художника Алексея Шмаринова YouTube

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Народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств Алексей Шмаринов ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили на официальной странице РАХ во «ВКонтакте».

Художник умер 9 июня. Смерть Шмаринова в академии назвали тяжелой утратой для российской культуры.

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«Представитель знаменитой художественной династии, выдающийся отечественный график и живописец, деятель культуры», — отметили представители РАХ.

Главной темой творчества художника была героическая история и современная жизнь России. Он был широко известен и в родной стране, и за рубежом.

Шмаринов успешно занимался станковой графикой, иллюстрировал и оформлял книги. Изучал русские исторические тексты и летописи. Был составителем и художником серии фундаментальных книг-сборников об истории России. С 1997 года руководил Творческой мастерской графики РАХ в Москве.