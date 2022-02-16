Знаменитый математик назвал дату возможной войны

Для всего мира 2025 год станет поворотным, заявил математик Сидик Афган. По словам ученого, до этого момента войны можно не ждать.

Своими прогнозами относительно возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной математик поделился в эфире шоу «Пусть говорят», написало РИА ФАН.

Он назвал коронавирус оружием XXI века и добавил, что до 2025 года войны не будет. Он добавил, что у него есть прогноз даже до 2065 года, но раскрывать его не стал. Когда другие гости в студии начали возмущаться, что ученый не дает четких ответов, тот рассердился в ответ.

«Вы не дали мне спрогнозировать будущее. Не дали мне сложить весь ряд цифр. Скажу вам, что 2025-й — поворотная точка во всем мире. Войны до 2025 года не будет», — подчеркнул Афган.

По словам ученого, ранее он мог предсказать пандемию коронавируса и президентство Барака Обамы.

Ранее в британских СМИ появился новый фейк, что Россия должна вторгнуться на Украину в 03:00 ночи по местному времени 16 февраля. Газета Mirror опубликовала такой вброс, сославшись на разведку США. Таблоид The Sun в своем материале тоже назвал источником информации о «вторжении» американские спецслужбы.