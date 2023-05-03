Общество 03 мая 2023, 05:31 Знаменитый кот-пожарный погиб в Тюмени МЧС: знаменитый кот-пожарный Семен погиб в Тюмени Пресс-служба МЧС

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Прославившийся на всю страну кот-пожарный погиб под колесами автомобиля в Тюмени. О смерти Семена сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Безвременно ушел знаменитый тюменский кот-пожарный. Семен в свободное от несения службы время прогуливался недалеко от своей пожарной части. К огромному сожалению, был сбит проезжающим мимо автомобилем», — рассказали в ведомстве.

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Хвостатый поселился в части три года назад. За это время он успел прославиться и стать всеобщим любимцем. Как отметили в пресс-службе, у Семена была своя страница в соцсети, а также кота обеспечили разнообразным гардеробом. Среди нарядов была штатская униформа и фуражка на резинке.

Журналисты нередко снимали про пушистого спасателя сюжеты. Семен участвовал как в развлекательных мероприятиях, так и в профессиональных конкурсах спасателей.

Сотрудники пожарной части пообещали в память о коллеге выложить во «ВКонтакте» фотографии с ним.