Знаменитый академик РАН Евгений Челышев умер в Москве

В Москве скончался известный советский и российский востоковед, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев. Ему было 98 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института востоковедения РАН.

Евгений Челышев был знаменитым литературоведом, культурологом и переводчиком, его знали во всем мире как отличного специалиста по культуре и литературе Индии. Он выпустил более десяти книг и опубликовал сотни научных статей.

Евгений Петрович родился 27 октября 1921 года. В 1940 году закончил летную школу в военном городке Сеща Орловского военного округа. В 1941-45 годах воевал на Смоленщине, Калининском и Западном фронтах, на Северном Кавказе, в Сталинграде, в Белоруссии и Литве. Принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

После войны закончил Военный институт иностранных языков Красной Армии. Затем более 30 лет работал в Институте востоковедения Академии наук СССР, много лет возглавлял профильную кафедру в МГИМО.