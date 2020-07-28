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    28 июля 2020, 18:34

    Знакомый матери Виторгана рассказал, что собирает грибы на ее могиле

    Полина Петрова

    Старый знакомый народной артистки России Аллы Балтер, которая является матерью актера Максима Виторгана, рассказал, что нередко посещает ее могилу и собирает на участке грибы.
    Знакомый матери Виторгана рассказал, что собирает грибы на ее могиле

    Балтер скончалась более 20 лет назад. Она боролась с онкологическим заболеванием. Женщина похоронена на Ваганьковском кладбище. По словам корреспондента ИА Nation News, ее могила находится в хорошем состоянии.

    Здесь можно увидеть большой черно-белый портрет артистки, несколько живых роз. Обитатель кладбища, мужчина без определенного места жительства, рассказал, что когда-то в юности был знаком с актрисой и влюблен в нее.

    Он признался, что после новостей о смерти Балтер его жизнь потеряла смысл, «все пошло наперекосяк». Теперь он регулярно приходит на ее могилу в поисках облегчения.

    Новости SMI.FM