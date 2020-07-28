Знакомый матери Виторгана рассказал, что собирает грибы на ее могиле
Старый знакомый народной артистки России Аллы Балтер, которая является матерью актера Максима Виторгана, рассказал, что нередко посещает ее могилу и собирает на участке грибы.
Балтер скончалась более 20 лет назад. Она боролась с онкологическим заболеванием. Женщина похоронена на Ваганьковском кладбище. По словам корреспондента ИА Nation News, ее могила находится в хорошем состоянии.
Здесь можно увидеть большой черно-белый портрет артистки, несколько живых роз. Обитатель кладбища, мужчина без определенного места жительства, рассказал, что когда-то в юности был знаком с актрисой и влюблен в нее.
Он признался, что после новостей о смерти Балтер его жизнь потеряла смысл, «все пошло наперекосяк». Теперь он регулярно приходит на ее могилу в поисках облегчения.