Знакомый матери Виторгана рассказал, что собирает грибы на ее могиле

Старый знакомый народной артистки России Аллы Балтер, которая является матерью актера Максима Виторгана, рассказал, что нередко посещает ее могилу и собирает на участке грибы.

Балтер скончалась более 20 лет назад. Она боролась с онкологическим заболеванием. Женщина похоронена на Ваганьковском кладбище. По словам корреспондента ИА Nation News, ее могила находится в хорошем состоянии.

Здесь можно увидеть большой черно-белый портрет артистки, несколько живых роз. Обитатель кладбища, мужчина без определенного места жительства, рассказал, что когда-то в юности был знаком с актрисой и влюблен в нее.

Он признался, что после новостей о смерти Балтер его жизнь потеряла смысл, «все пошло наперекосяк». Теперь он регулярно приходит на ее могилу в поисках облегчения.