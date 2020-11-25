Знакомые заступились за учительницу после видео с запретом идти в туалет и рассказали о нападках школьника
Такой версией произошедшего с «360» поделилась мать бывшего ученика этой учительницы и член родительского комитета.
«В нашей школе работал ее муж учителем ОБЖ, бывший военный. Очень вот прямо правильный мужчина. Всегда поможет, всегда корректен и скромен. <…> Вот этот вот старшеклассник доводил его методично. После последнего случая у Михаила Ивановича случился ночью инфаркт и он умер в День учителя. А теперь этот старшеклассник ходит по школе за его женой и доводит ее», — рассказала собеседница.
Она добавила, что в детский туалет мальчик пошел нарочно, хотя в школе это запрещено.
«Он специально нарывается, чтобы хайпануть на чужих страданиях. И ему хватает совести все это выкладывать. У нас все в шоке, все готовы защищать учителя», — добавила женщина.
Бывшая коллега оказавшейся в центре скандала учительницы рассказала «360», что подросток уже несколько раз избегал наказаний от школьной администрации, хотя постоянно вел себя по-хамски. По ее словам, для руководства этого учебного заведения педагоги — это «рабочий материал и быдло, которое не должно иметь своего мнения и своей позиции».
Накануне в Сети появился ролик, в котором учительница в грубой форме с оскорблениями не пускает старшеклассника в детский туалет. Она предложила ему «пописать в штаны» и назвала «моральным уродом».
Местная прокуратура начала проверку информации о нарушении прав подростка.