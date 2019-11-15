Знакомые семьи: мать убитой в Крыму девочки хотела забрать ее у мужа

Мать убитой в Крыму девочки хотела забрать у мужа сына с дочерью и намеревалась подать на развод. Знакомые семьи рассказали «360» подробности их взаимоотношений.

Мужчина, которого задержали за убийство пятилетней падчерицы, был нелюдимым, заявили жившие по соседству крымчане.

«Эту семью практически никто не знал, так как мужчина ни с кем не общался. Даже соседи редко его видели», — рассказал собеседник «360».

Месяц назад женщина приезжала в село Кропоткино из Китая, где сейчас работает, — хотела забрать сына и дочь, но супруг не позволил. Младший ребенок у них общий.

Намерения матери убитого ребенка подтвердила знакомая семьи, которая лично с ней созванивалась.

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«Действительно, она хотела забрать детей, приезжала сюда неоднократно и последний раз — месяц назад. Так как муж не захотел возвращаться и отдавать детей, они договорились о том, что будут судиться», — рассказала женщина.

По ее словам, здесь подать на развод было нельзя: у матери действует временная регистрация по месту жительства в Китае. Ей пришлось вернуться в иностранное государство и оттуда заниматься оформлением необходимых документов.

Знакомые говорят, что решившийся на убийство мужчина нигде не работал. Деньги хранил на карте, а принадлежала она именно матери девочки.

После заявления о пропаже ребенка и начала поисков отчим почти все время провел в Следственном комитете. Задержали его сразу же, заподозрив в причастности к случившемуся.

Девочка из крымского села Кропоткино в Раздольненском районе пропала 12 ноября. Ее искали местные жители и волонтеры, использовали беспилотники.

В пятницу, 15 ноября, СК сообщил, что отчима ребенка задержали по подозрению в его убийстве. Позже мужчина сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тело девочки.