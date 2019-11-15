Знакомые семьи: мать убитой в Крыму девочки хотела забрать ее у мужа
Мужчина, которого задержали за убийство пятилетней падчерицы, был нелюдимым, заявили жившие по соседству крымчане.
«Эту семью практически никто не знал, так как мужчина ни с кем не общался. Даже соседи редко его видели», — рассказал собеседник «360».
Месяц назад женщина приезжала в село Кропоткино из Китая, где сейчас работает, — хотела забрать сына и дочь, но супруг не позволил. Младший ребенок у них общий.
Намерения матери убитого ребенка подтвердила знакомая семьи, которая лично с ней созванивалась.
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«Действительно, она хотела забрать детей, приезжала сюда неоднократно и последний раз — месяц назад. Так как муж не захотел возвращаться и отдавать детей, они договорились о том, что будут судиться», — рассказала женщина.
По ее словам, здесь подать на развод было нельзя: у матери действует временная регистрация по месту жительства в Китае. Ей пришлось вернуться в иностранное государство и оттуда заниматься оформлением необходимых документов.
Знакомые говорят, что решившийся на убийство мужчина нигде не работал. Деньги хранил на карте, а принадлежала она именно матери девочки.
После заявления о пропаже ребенка и начала поисков отчим почти все время провел в Следственном комитете. Задержали его сразу же, заподозрив в причастности к случившемуся.
Девочка из крымского села Кропоткино в Раздольненском районе пропала 12 ноября. Ее искали местные жители и волонтеры, использовали беспилотники.
В пятницу, 15 ноября, СК сообщил, что отчима ребенка задержали по подозрению в его убийстве. Позже мужчина сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тело девочки.