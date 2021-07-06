Знакомые рассказали о смерти героя мемов Юрия Рыбникова

В Москве 5 июля умер автор счета древних русов и собственной периодической системы элементов Юрия Рыбников, сообщили его знакомые. В социальных сетях он стал героем множества мемов.

Вместо привычной системы счисления он предлагал считать как древние русы — ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, подувичок, медичок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок. Он считал, что с того момента, когда Петр 1 «придумал липовую математику», началась подмена сознания.

О смерти Юрия Рыбникова рассказали его коллеги в его YouTube. Причины смерти неизвестны.

Счет древних русов породил множество мемов. Люди в социальных сетях придумывали свои системы счисления. Признание в научной среде Юрий Рыбников не получил.