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    06 июля 2021, 13:54

    Знакомые рассказали о смерти героя мемов Юрия Рыбникова

    Екатерина Шамина

    В Москве 5 июля умер автор счета древних русов и собственной периодической системы элементов Юрия Рыбников, сообщили его знакомые. В социальных сетях он стал героем множества мемов.

    Знакомые рассказали о смерти героя мемов Юрия Рыбникова

    Вместо привычной системы счисления он предлагал считать как древние русы — ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, подувичок, медичок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок. Он считал, что с того момента, когда Петр 1 «придумал липовую математику», началась подмена сознания.

    О смерти Юрия Рыбникова рассказали его коллеги в его YouTube. Причины смерти неизвестны.

    Счет древних русов породил множество мемов. Люди в социальных сетях придумывали свои системы счисления. Признание в научной среде Юрий Рыбников не получил.