Знакомая Паши Фейсконтроля рассказала о его личной жизни

Маша Горбань, московский промоутер, рассказала о том, что Паша Фейсконтроль не был одиноким человеком. Он недавно влюбился, но по странной случайности в день смерти рядом не было его девушки.

Тезка актрисы Маша Горбань рассказала, что Паша недавно начал встречаться с известной в клубной тусовке Москвы девушкой, моделью Ариной Перчик.

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«Он мне говорил: „Все про нее знаю, но она мне нравится“. Все было хорошо, они все время вместе были», — рассказала Маша.

Промоутер отметила, что в роковой день гибели девушки Паши рядом не было.

«Она в шоке, конечно. Кого ни вспомнить, все, кто наши клубные под 40 лет, имели проблемы либо с алко, либо с тем или иным чем-то. Все уходили по какой-то причине... сердце там... Беда приходила в дом. Да и тех, кому в районе 30-ти, тоже было немало», — добавила Маша Горбань.