Общество 07 марта 2023, 15:15 Знак «Вино России» появится на отечественной продукции Минфин РФ сообщил о введении спецмарок с эмблемой «Вино России» piqsels

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В РФ для вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции сделанной из винограда, выращенного на территории страны. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили на сайте Минфина РФ.

Марки с эмблемой «Вино России» предоставят производителям, входящим в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», и подтвердившим отечественное происхождение винограда, который используется для изготовления продукции.

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Главная цель этих мер — добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках.

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Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные». Их наклеят на бутылки вне зависимости от объема.