«Знаю с хорошей стороны». Сосед полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, рассказал о нем

Сосед полицейского из Самарской области, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки, заявил, что знал мужчину только с хорошей стороны. Об этом он рассказал «360».

«Знаю я его с хорошей стороны. У него двое детей. Одному 16 лет, другому — 15. Он мне, как пенсионеру, помогал, приходил на дачу. С этой девочкой его ни разу не видел», — рассказал сосед.

Тело девочки с ножевыми ранениями нашли на обочине дороги возле жилого дома в поселении Петра Дубрава. В ее убийстве подозревают полицейского. После проведенной проверки его уволили из органов. В СМИ сообщали, что сотрудник мог состоять с несовершеннолетней в интимных отношениях. Но родственники опровергли эту информацию.

Момент наезда увидела местная жительница. Она отметила, что была довольно далеко от места ДТП, поэтому не разглядела деталей. Но она точно видела, как машина сбила пешехода, а из нее вышел мужчина. Через какое-то время он уехал. Когда женщина приблизилась, она увидела девушку с ножевыми ранениями и кровь.

Источник Life сообщил, что бывший полицейский в ходе допроса сознался в убийстве. По его словам, он возвращался с рыбалки, когда на дорогу внезапно выбежала школьница. Он чуть не сбил ее, но когда вышел из машины, то она начала на него кричать и якобы сама набросилась с кулаками. Тогда он достал нож и несколько раз ударил ее. По словам подозреваемого, это произошло из-за потери рассудка.