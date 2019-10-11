«Знай, на кого нарываешься»: в Ижевске пятеро подростков избили девочку
Ведомство уже начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртии. Конфликт между несовершеннолетними произошел в Устиновском районе города.
В ролике, размещенном в социальной сети «ВКонтакте», видно, как бьют лежащую на траве девочку. Она просит собравшихся прекратить.
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Судя по видео, над подростком издевались минимум четверо. Еще один свидетель случившегося снимал все на камеру.
«Знай, на кого нарываешься, сопля», — слышен за кадром голос другой школьницы. По всей видимости, она же подначивала собравшихся.
Один из них дважды прыгнул на девочку, другой схватил за волосы и потащил по земле. Все это время жертва подростков плакала и говорила, что «это очень жестоко».
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.