Значение «зеленых» облигаций разъяснили на РЭФ-2022 | 360°

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Значение «зеленых» облигаций разъяснили на РЭФ-2022

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«Зеленые» облигации представляют собой облигации, которые выпускаются для финансирования экологических проектов. Для России также актуальными являются облигации переходного типа, рассказала на полях РЭФ-2022 генеральный директор АО «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«„Зеленые“ облигации — это облигации, которые выпускаются для финансирования экологических проектов, у них есть целевое назначение по использованию финансовых средств. И для того, чтобы они стали по-настоящему „зелеными“, необходимо, чтобы некое третье лицо, которое имеет определенную квалификацию, подтвердило, что эти средства, которые получены в результате облигаций, направляются именно на зеленые проекты», — рассказала Чекурова.

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Она отметила, что, поскольку Россия пока не совсем «зеленая» страна, для нее более актуальными являются еще и облигации переходного типа. Они тоже существенно улучшат экологию.

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Полное интервью с Мариной Чекуровой смотрите на видео.

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