Змеи проснулись в парках Москвы

Ужи не опасны для людей. Они питаются лягушками, грызунами и даже рыбой. Чаще всего их можно встретить у водоемов. Их часто путают с ядовитыми гадюками. Ужи могут укусить человека, но их укус не всегда смертелен.

Отличить ужа от гадюки можно по двум желтым пятнам на голове. Специалисты рассказали, что эти виды змей занесены в Красную книгу Москвы.