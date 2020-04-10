Змеи проснулись в парках Москвы
После зимней спячки в парках и лесах Москвы проснулись ужи и гадюки. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ужи не опасны для людей. Они питаются лягушками, грызунами и даже рыбой. Чаще всего их можно встретить у водоемов. Их часто путают с ядовитыми гадюками. Ужи могут укусить человека, но их укус не всегда смертелен.
Отличить ужа от гадюки можно по двум желтым пятнам на голове. Специалисты рассказали, что эти виды змей занесены в Красную книгу Москвы.