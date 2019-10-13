Злые духи в ловушке. Российская шаманка сплела «ловец снов» размером с пятиэтажку

В Тверской области знаменитая шаманка Бибигуль Мамаева сплела рекордный по размерам «ловец снов». Теперь достижение может войти в Книгу рекордов Гиннесса.

«Ловец снов» размером с пятиэтажный дом появился в одном из парков отдыха на озере Селигер. Его размер вместе с декоративными элементами составляет 12,63 метра. Длина окружности — 37,16 метра. Амулет представляет собой обруч, в котором натянуты нити и веревки, украшенные бусами и перьями.

«Тот случай, когда я не понимаю, откуда столько энергии в этой маленькой девочке, которая работает чуть ли не круглосуточно», — рассказал о создании амулета куратор проекта Максим Амельченко.

Шаманка поставила себе цель — сплести самый большой талисман размером с пятиэтажное здание и самый маленький на планете. Она приступила к работе 7 октября.

Источник фото: телеканал «360»

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Предыдущий рекорд принадлежал художнику Владимиру Паранину из Литвы. Его «ловец снов» в диаметре 10,14 метра и весит 156 килограммов.

Этот артефакт использовался шаманами коренных народов, чтобы ловить сновидения. Индейцы считают его амулетом, который защищает от злых духов и болезней — они запутываются в паутине ловца. Хорошие духи проскальзывают сквозь отверстие в центре.

Источник фото: телеканал «360»

Бибигуль Мамаева, которая сплела рекордный амулет, уже известна сооружением огромных талисманов. В 2016 году она создала самый большой в мире амулет в Карелии, в поселке Калевала.

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«Было очень тяжело, морально, физически и эмоционально. Потому что и подготовка была тяжелая, но благодаря моим друзьям, моим знакомым, это все-таки свершилось. Хочется, чтобы это сработало, чтобы действительно менялся мир, потому что сейчас очень много озлобленных людей. Это попытка призвать людей объединяться. Без финансов, но с поддержкой друзей и знакомых можно свернуть горы», — поделилась впечатлениями Мамаева.

Источник фото: телеканал «360»

Ее задача — привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения окружающей среды. Самый большой талисман она назвала «Единство народов мира», самый маленький — «Сердце планеты».