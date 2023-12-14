Общество 14 декабря 2023, 16:30 Злоупотребляющие микрофинансовые организации призвали «привести в чувство» Путин: если МФО злоупотребляют полномочиями, их надо привести в чувство Телеканал «360»

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что необходимо «привести в чувство» микрофинансовые компании, которые стали злоупотреблять доверием людей. Об этом он заявил на прямой линии в Гостином Дворе в четверг.

«Я прочитал на большом экране вопрос о ликвидации микрофинансовых организаций. А их надо ликвидировать? Там проблем много, но они работают в своей нише и помогают многим людям. Другое дело, если они злоупотребляют доверием, то в чувство нужно привести», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что уже неоднократно разговаривал с финансовыми структурами в российском правительстве и просил их обратить внимание на работу микрофинансовых организаций.

В четверг в Гостином Дворе в Москве прошла прямая линия Владимира Путина. Она продолжалась более четырех часов, глава государства ответил на 67 вопросов.