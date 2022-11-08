Злоумышленники стали воровать деньги россиян через фитнес-приложения | 360°

Общество 08 ноября 2022, 03:36 Злоумышленники стали воровать деньги россиян через фитнес-приложения «Известия»: злоумышленники начали списывать деньги россиян через фитнес-приложения Pxhere

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Мошенники стали похищать средства россиян через фитнес-приложения. В них автоматически списывают деньги с карт пользователей, которые не дали осознанного согласия на такие операции. Об этом сообщили «Известия».

Такие приложения с начала года распространились в российском сегменте Google Play. В «Лаборатории Касперского» изданию рассказали, что этот софт называется GriftHorse.l.

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Пользователю предлагается скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты. Но за это нужно заплатить около 29 рублей. Для установки необходимо ввести данные банковской карты в приложении или на сайте. Пользователь на деле дает согласие на неочевидные условия. Они написаны мелким шрифтом и зачастую на экране не помещаются. Дальше с карты пользователя каждый месяц списывают от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

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Специалисты «Лаборатории Касперского» в этом году зафиксировали свыше 23 тысяч таких атак. Злоумышленники уже использовали подобную схему обмана и раньше — через фейковые приложения для восстановления данных и установки дополнительных функций. При этом эксперты отмечают, что тему ЗОЖ в этой схеме злоумышленники используют впервые.

Жертвами новой мошеннической схемы стали клиенты Wildberries. Злоумышленники списывали с их карты деньги за покупки, которые пользователи интернет-платформы не совершались.