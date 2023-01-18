Общество 18 января 2023, 05:47 Злоумышленники придумали новую схему мошенничества с жильем «Известия»: мошенники начали обманывать недавно продавших жилье россиян Pxhere

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Мошенники придумали и активно начали использовать новую схему обмана россиян. Они вычисляют людей, который в недавнем времени продали квартиру, и, играя на доверии, отбирают перечисленные за жилплощадь деньги. Об этом сообщили «Известия».

Как объяснил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и выдают себя за представителей банков, риелторской компании или правоохранителей. Звонившие говорят россиянам, что мошенники пытаются вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи.

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После этого злоумышленники уговаривают жертву вывести деньги на безопасный счет. Они рассчитывают, что ничего не понимающий человек передаст им данные, которых будет достаточно для того, чтобы присвоить средства себе.

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В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) России отметили, что ценность этой схемы для злоумышленников заключается в возможности застать свою жертву врасплох и быстро ввести ее в заблуждение или запугать.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, следует помнить, что нельзя раскрывать свои данные и пароли, даже если звонивший представляется сотрудником банка или правоохранителем, напомнил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Чтобы не стать жертвой обмана, лучше самостоятельно обратиться в банк.