Злоумышленники начали запугивать россиян снижением пенсии

Злоумышленники придумали способ обмана пожилых россиян. Они стали звонить от имени Пенсионного фонда России (ПФР) с предупреждением о сокращении пенсии, если человек не погасит «задолженность» по специальному счету.

На самом деле доверчивый россиянин переводит деньги не в ПФР, а мошенникам, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Об обманах пенсионеров уже известно ЦБ, крупнейшим банкам, а также экспертам. При этом размер выплат по старости действительно могут уменьшить, пояснили юристы. Это может произойти в том случае, если их часть будет перечисляться в счет какой-либо задолженности. Так, из-за долгов по кредитам в базу судебных приставов уже попали порядка миллиона пенсионеров.

Госдуме предложили обязать негосударственные страховые фонды восстанавливать средства россиян при их незаконном перечислении в другие страховые компании. Законопроект могут принять уже в октябре. Возвращать суммы пенсионных накоплений НПФ будут с 2022 года. Сейчас восстановить накопительную пенсию на пенсионном счете можно по решению суда, но иногда происходят отказы.