Общество 28 декабря 2022, 23:32 Злоумышленники начали красть аккаунты в Telegram через сайты для голосования Kaspersky: участие в голосованиях сайтах чревато кражей Telegram-аккаунтов РИА «Новости»

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Пользователи мессенджер Telegram столкнулись с новой схемой злоумышленников по краже аккаунтов. Об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» в блоге компании.

По их данным, на первом этапе пользователь получает предложение принять участие в онлайн-голосовании. Для подтверждения голоса ему нужно ввести личные данные. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту доверчивого пользователя.

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«[Вводить личные данные] ни в коем случае не нужно — велика вероятность, что вы лишитесь своей учетной записи», — предупредили эксперты.

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Также они отметили, что в основном сообщения с приглашением поучаствовать в голосовании приходят от незнакомых людей, чей аккаунт уже украли.

При этом злоумышленники используют разные уловки. иногда бдительность получателя пытаются усыпить историей про участвующего в конкурсе ребенка, а иногда пишут просто «проголосуй за меня», не вдаваясь в подробности.