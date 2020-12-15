Злочевский оценил меры по снижению цен на продукты
Председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский усомнился в эффективности повышения экспортных пошлин на зерно. По его мнению, это не поможет снизить цены на продукты. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, многие страны сильно зависят от российских поставок пшеницы. Если их ограничить, вырастут мировые цены на зерно. В результате вырастут цены и на те продукты, которые импортируются в Россию.
«Этими действиями мы повышаем цену на импорт в первую очередь», — пояснил Злочевский.