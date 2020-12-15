Злочевский оценил меры по снижению цен на продукты

По его словам, многие страны сильно зависят от российских поставок пшеницы. Если их ограничить, вырастут мировые цены на зерно. В результате вырастут цены и на те продукты, которые импортируются в Россию.

«Этими действиями мы повышаем цену на импорт в первую очередь», — пояснил Злочевский.