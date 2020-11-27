Злая сказка о мачехе. Детей в Шахтах морили голодом и наказывали за каждый поход к холодильнику

Жителя Шахт Василия Сухиняка обвинили в издевательствах над приемными детьми. Он несколько лет назад овдовел и сошелся с женщиной, с которой прожил четыре года. В семье все стало по-другому: дети вместо прогулок проводили свободное время в углу, а самостоятельный поход к холодильнику стал преступлением.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области «360» рассказали, что в полицию заявила родственница отца восьми детей и рассказала, что с ними обращаются ненадлежащим образом.

Жестокая сожительница

Родная сестра умершей жены Сухиняка Наталья Мещерякова рассказала «360», что после смерти женщины он нашел новую возлюбленную. Тогда у детей начались проблемы.

«Не сделали уроки — без ужина остались. Не вытерли пыль — тоже получили. В углу стояли тоже частенько вместо того, чтобы гулять или какими-то еще развивающими играми заниматься. Постоянно в углу дети стояли», — рассказала Мещерякова.

Сожительница вдовца якобы настояла на том, чтобы в кухне появилась камера, направленная на холодильник: в семье растет мальчик с проблемами с психикой — и за ним надо следить. Знакомые говорят, что агрессию проявляет не приемный отец, который любит детей, а они любят его. Он не может разойтись с сожительницей, потому что боится, что органы опеки лишат его семьи.

Например, родная дочь Сухиняка Ольга рассказала, что отец в этой истории ни при чем. Это дело рук его сожительницы. Дети считают его родным отцом, и самый большой страх для них — это разлука с любимым папой.

Женщина даже шантажировала Сухиняка, а дети не говорили папе, что над ними издеваются, чтобы их не забрали. Мещерякова сама предложила ему предать это дело огласке и обратиться в полицию, чтобы компетентные органы помогли безболезненно решить эту проблему, но меры органов опеки оказались жесткими и предсказуемыми. Детей забрали. Теперь Василий не находит себе места.

Не вся правда

Сожительница пояснила, что все жесткие меры — это необходимость, а все, что пишут СМИ, правда лишь на 30%. Некоторые дети вели себя плохо.

«Я ушла, меня полиция выгнала оттуда. Сказали: „Собирайте свои вещи и уходите. Вы здесь никто и звать вас никак“. У нас неофициальный брак», — пояснила собеседница «360». Она добавила, что умершая жена Сухиняка вообще была ее подругой.

Эта история всплыла в СМИ после того, как 10-летнюю девочку избили. Она якобы прятала ножи под подушку и залезала в холодильник, по словам собеседницы. Сожительница сказала, что это у Сухиняка, возможно, сдали нервы, а она ее не трогала. После этого случая органы опеки забрали детей.

При этом женщина опровергает, что детей били. Какие-то ссадины на коленях — это обычное дело в их возрасте, по ее словам. Если бы это было правдой, то на танцах или физкультуре заметили бы следы побоев. А если бы их морили голодом, то налицо было бы истощение, заключила женщина.