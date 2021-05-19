«Зла на нее никакого нет». Муж не бросил россиянку, совравшую о беременности и похитившую ребенка

Жительница Ростовской области соврала мужу, что беременна. Чтобы ее обман не раскрылся, она выкрала чужого ребенка из роддома. Она думала, что муж бросит ее из-за отсутствия общих детей, но все вышло наоборот. Даже после вскрывшегося обмана мужчина не стал с ней разводиться.

Об этом сообщил РЕН ТВ. 19 мая состоялось заседание суда по делу 41-летней жительницы Ростовской области, которая в прошлом году похитила новорожденного ребенка из роддома. Она обманула мужа, сказав, что беременна, потому что боялась его потерять: женщина была уверена, что их брак разрушится из-за отсутствия детей.

Однако супруг не бросил Елену.

«Что сказать? Зла на нее никакого нет. Я ее понимаю. Может, чего-то боялась? Я не знаю, чего она испугалась. У нас доверительные отношения были. Почему она замкнулась так? Почему не сказала правду? Я этого не могу сказать», — процитировало издание слова супруга обвиняемой.

В зал суда женщину доставили под конвоем и в наручниках. Судебно-психиатрическая экспертиза не обнаружила у нее отклонений, поэтому судят похитительницу в обычном порядке по статье «Похищение человека». Свою вину Елена признала, а также раскаялась в содеянном. Она заявила, что пошла на обман и похищение из-за сильных переживаний: семья мечтала о сыне, но безуспешно.

«Опасаясь, что супруг расторгнет брак с ней из-за отсутствия совместных детей, ввела его в заблуждение, сообщив о якобы наступившей беременности. Впоследствии муж отвез ее в Сальскую районную больницу для госпитализации и родов», — рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Однако вместо больницы женщина отправилась в квартиру, которую заранее сняла. Там она пробыла несколько дней, а 25 июля проникла в роддом, чтобы выкрасть чужого ребенка. Так женщина рассчитывала подтвердить свою легенду о беременности и родах.

Елена забрала мальчика на глазах у других рожениц. Свидетели рассказали, что похитительница вела себя уверенно, но странно. Мама похищенного ребенка даже говорила с ней — она заметила, что женщина не отводила от нее взгляд.

На следующий день ничего не подозревающий муж Елены подъехал к воротам роддома и забрал ее с ребенком. Женщина вела себя так, будто только что родила. Супруги успели доехать домой, запеленать мальчика и положить спать, когда в их дверь постучали силовики. Только тогда мужчина узнал, что его жена похитила мальчика.