Зюганов воздержался от комментариев относительно возможной отставки иркутского губернатора

Геннадий Зюганов призвал подождать в ситуации с иркутским губернатором, поскольку сообщения о его отставке циркулируют на протяжении целого года. По словам политика, на эту тему уже «600 сюжетов было».

«Чтобы прокомментировать, надо увидеть, что будет», — заметил руководитель КПРФ.

По данным издания, информация об отставке Левченко появилась сегодня в Telegram-канале «Медиатехнолог». По словам инсайдеров, уже подготовлен соответствующий указ.