  • Зюганов воздержался от комментариев относительно возможной отставки иркутского губернатора

    12 декабря 2019, 15:34

    Артур Блянихов

    Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов затруднился сказать, соответствуют ли действительности слухи о готовящейся отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутата процитировала «Политика сегодня».

    Геннадий Зюганов призвал подождать в ситуации с иркутским губернатором, поскольку сообщения о его отставке циркулируют на протяжении целого года. По словам политика, на эту тему уже «600 сюжетов было».

    «Чтобы прокомментировать, надо увидеть, что будет», — заметил руководитель КПРФ.

    По данным издания, информация об отставке Левченко появилась сегодня в Telegram-канале «Медиатехнолог». По словам инсайдеров, уже подготовлен соответствующий указ.