Зюганов воздержался от комментариев относительно возможной отставки иркутского губернатора
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов затруднился сказать, соответствуют ли действительности слухи о готовящейся отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутата процитировала «Политика сегодня».
Геннадий Зюганов призвал подождать в ситуации с иркутским губернатором, поскольку сообщения о его отставке циркулируют на протяжении целого года. По словам политика, на эту тему уже «600 сюжетов было».
«Чтобы прокомментировать, надо увидеть, что будет», — заметил руководитель КПРФ.
По данным издания, информация об отставке Левченко появилась сегодня в Telegram-канале «Медиатехнолог». По словам инсайдеров, уже подготовлен соответствующий указ.