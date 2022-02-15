Зюганов рассказал, когда решат вопрос о его выписке из ЦКБ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что вопрос о его выписке из больницы решат уже в скором времени. По словам политика, он уже чувствует себя нормально, а анализы показывают хорошие результаты.

О своем самочувствии Зюганов сообщил РИА «Новости». По его словам, сегодня может стать понятно, когда он сможет покинуть больницу.

«Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно [, когда будет выписка]», — добавил он.

В Центральную клиническую больницу в Москве Зюганов попал с симптомами ОРВИ. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, политику сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко позже уточнил, что лидер КПРФ решил остаться в больнице на два-три дня для профилактики. Такую рекомендацию ему дал лечащий врач.

В ЦКБ в начале февраля госпитализировали и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. У него выявили коронавирус. Зюганов ранее говорил, что не встречался в больнице со своим коллегой в силу ограничений из-за ковида.