Зюганов прокомментировал слова Путина о советской Конституции

«Газета.ru» указала на слова Зюганова о том, что Владимир Ленин и Иосиф Сталин выступали за создание неделимого и единого государства.

Он отметил, что во врем переговоров многие из республик, получивших независимость, согласны были входить в СССР только на основе, если есть добровольное право выхода.

«Я хотел бы обратить внимание власти: если приняли Конституцию, давайте думать, как ее выполнять, а не как вспоминать (прошлое — прим. ред.)», — подытожил руководитель КПРФ.