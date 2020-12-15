Зюганов предсказал агрессию у российских границ после победы Байдена

Он отметил, что Байден еще в ходе своей предвыборной кампании называл Россию врагом номер один.

«Мы должны быть готовы к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве», — заявил Зюганов.

Накануне коллегия выборщиков США провела голосование и определила будущего президента США. Свои голоса за Джо Байдена отдали более 300 членов коллегии. При этом для победы было достаточно и 270 голосов.

Решение выборщиков передадут в Конгресс США, который утвердит результаты выборов. Это произойдет 6 января. Инаугурация нового главы Белого дома назначена на 20 января.

Президент России Владимир Путин направил Джо Байдену поздравительную телеграмму, в которой заявил, что Россия и США способны справиться со многими проблемами, стоящими перед миром, несмотря на разногласия.

Российский лидер подчеркнул, что тесное сотрудничество Москвы и Вашингтона должно быть построено на равноправии и взаимном уважении.

Джо Байден после решения выборщиков озвучил первые задачи, которые он намерен решить после занятия президентского поста. Прежде всего это борьба с пандемией коронавирусной инфекции, вакцинация населения и восстановление экономики.