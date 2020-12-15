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    15 декабря 2020, 12:39

    Зюганов предсказал агрессию у российских границ после победы Байдена

    Анатолий Минкин

    Победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США приведет к усилению агрессии на постсоветском пространстве. Как сообщило РИА «Новости», такой прогноз сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
    Зюганов предсказал агрессию у российских границ после победы Байдена

    Он отметил, что Байден еще в ходе своей предвыборной кампании называл Россию врагом номер один.

    «Мы должны быть готовы к очередной агрессии, которая развернется на постсоветском пространстве», — заявил Зюганов.

    Накануне коллегия выборщиков США провела голосование и определила будущего президента США. Свои голоса за Джо Байдена отдали более 300 членов коллегии. При этом для победы было достаточно и 270 голосов.

    Решение выборщиков передадут в Конгресс США, который утвердит результаты выборов. Это произойдет 6 января. Инаугурация нового главы Белого дома назначена на 20 января.

    Президент России Владимир Путин направил Джо Байдену поздравительную телеграмму, в которой заявил, что Россия и США способны справиться со многими проблемами, стоящими перед миром, несмотря на разногласия.

    Российский лидер подчеркнул, что тесное сотрудничество Москвы и Вашингтона должно быть построено на равноправии и взаимном уважении.

    Джо Байден после решения выборщиков озвучил первые задачи, которые он намерен решить после занятия президентского поста. Прежде всего это борьба с пандемией коронавирусной инфекции, вакцинация населения и восстановление экономики.