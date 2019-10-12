Зюганов предложил вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове

Чудовище из гаража - Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

В интернете появилась петиция о возврате в России смертной казни за детоубийство. Ее поддержали депутаты Госдумы от Саратовской области.

Зюганов, комментируя обращение к властям, заявил, что «те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью».

«Мы вносили даже подобное предложение, потому что бороться надо более жестко и решительно. Террористы, бандиты, убийцы должны осознавать и нести полноту ответственности», — добавил политик.

Третьеклассница Лиза пропала утром 9 октября. Ее убили по дороге в школу, бросив тело в одном из гаражей. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний местный житель Михаил Туватин, ранее отсидевший за изнасилование и разбой.

По его словам, он совершил преступление, так как боялся лишиться самовольно занятого гаража. Якобы девочка спросила мужчину, его ли это гараж, а он подумал, что бокс принадлежит ее родителям.