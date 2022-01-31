Зюганов предложил поднять выплаты российским матерям до 25 тысяч рублей

Всем матерям в России нужно гарантировать получение прожиточного минимума на каждого ребенка в размере 25 тысяч рублей. Только таким образом можно поддержать уровень рождаемости на территории страны. С таким мнением в беседе с порталом URA.RU выступил депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов отметил, что страна в мирный период за прошлый год потеряла больше миллиона человек. По его мнению, на каждую женщину, которая решается родить ребенка в современном мире, нужно смотреть, как на спасительницу страны.

«Надо гарантировать маме, в любом случае, где бы она не была, на воспитание ребенка прожиточный минимум. Нужно закончить болтовню о том, что невозможно решить проблему. Надо давно вводить прожиточный минимум 25 тысяч рублей. 13 300 не дают человеку возможности выжить», — предложил Геннадий Зюганов.

По словам Зюганова, помощь нужно оказывать, не выдвигая при этом особые условия. Нельзя заставлять женщину собирать большое количество справок. По его мнению, нужно решать проблему радикально, чтобы денег на покупку самого необходимого действительно хватало. Зюганов уверен, что средства на такие цели в стране имеются, и их в первую очередь стоит расходовать на поддержку материнства и детства.

Ранее Зюганов предложил собственный выход из кризиса, связанного с пандемией. Для этого необходимо перейти к «социализации» страны.