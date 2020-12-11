Зюганов подготовит сборник анекдотов про коронавирус к Новому году

По данным НСН, политик планирует отметить праздник дома с семьей. Он рассказал, что его внуки готовят концерт по этому случаю. Сам он собирается читать стихи собственного сочинения.

«Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю», — пояснил Зюганов.

Ранее психолог Надежда Рябичкина дала советы, которые помогут встретить Новый год без состояния страха и паники, в котором люди прибывали в течение этого года из-за пандемии COVID-19 и других неутешительных событий.

По словам специалиста, приводить себя в состояние равновесия нужно не с помощью таблеток и витаминов, а выполняя особые приемы. Можно, например, придумать для себя простые ежедневные ритуалы. Рябичкина уверена, что это выведет человека на стабильность. Помимо прочего, будет полезным сконцентрироваться на сегодняшнем дне.