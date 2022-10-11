Зюганов отказался комментировать новость о задержании внука | 360°

Общество 11 октября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

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Viber Зюганов отказался комментировать новость о задержании внука Лидер КПРФ Зюганов отказался комментировать информацию о задержании внука Леонида РИА Новости

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Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов отказался комментировать информацию о задержании внука, депутата Мосгордумы Леонида. Его слова привел RTVI.

«Глупости не комментирую», — отрезал политик.

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Председатель фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин также заявил, что слухи о задержании, скорее всего, являются недостоверными. Пресс-секретарь партии Александр Ющенко признался, что ничего не слышал об аресте Леонида.

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Telegram-канал Baza сообщал, что Леонида Зюганова якобы задержали в Москве утром 11 октября. По данным источника, причиной ареста стала неуплата политиком за бензин на автозаправочной станции еще 24 февраля.

По предварительной информации, Зюганов в процессе оплаты топлива приложил банковскую карту к терминалу и быстро заправил автомобиль, не дожидаясь подтверждения списания средств. После этого он покинул заправку, сотрудники которой обратились в полицию по факту кражи.

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