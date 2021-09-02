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    02 сентября 2021, 11:36

    Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом на планете

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был коммунистом. Он сравнил Нагорную проповедь и моральный кодекс.

    Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом на планете

    «Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете», — сказал Зюганов на радио «Комсомольская правда».

    Зюганов также отметил, что главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Он призвал изучить всех Библию, это поможет больше понимать.

    Зюганов признался, что три дня назад он был в Ново-Иерусалимском монастыре, и ему понравилось.

    Ранее в КПРФ опровергли уход Зюганова с поста главы партии. Сообщения о смене руководителя КПРФ в октябре являются провокационным забросом перед предстоящими выборами, заявил зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин.

    В конце апреля этого года Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета КПРФ. Он возглавляет партию с момента ее образования в 1993 году. Сейчас политику 76 лет.