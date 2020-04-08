Первый заместитель директора «Дорожной дирекции ЯНАО» Денис Конев уточнил, что зимник прекратит функционирование из-за погодных условий.

«Не позднее полуночи 10 апреля зимняя автодорога Салехард-Надым будет окончательно закрыта, проезд по строящейся дороге категорически запрещен», — подчеркнул Конев.

Предполагается, что сквозной проезд по трассе откроется до конца текущего года. В настоящее время идет подготовка необходимых процедур.