    08 апреля 2020, 12:57

    Зимнюю дорогу Салехард — Надым закроют к 10 апреля

    Ольга Ситникова

    Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил закончить круглогодичный путь по направлению Салехард - Надым. Зимняя автомобильная дорога закроется 10 апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    Первый заместитель директора «Дорожной дирекции ЯНАО» Денис Конев уточнил, что зимник прекратит функционирование из-за погодных условий.

    «Не позднее полуночи 10 апреля зимняя автодорога Салехард-Надым будет окончательно закрыта, проезд по строящейся дороге категорически запрещен», — подчеркнул Конев.

    Предполагается, что сквозной проезд по трассе откроется до конца текущего года. В настоящее время идет подготовка необходимых процедур.