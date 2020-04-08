Зимнюю дорогу Салехард — Надым закроют к 10 апреля
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил закончить круглогодичный путь по направлению Салехард - Надым. Зимняя автомобильная дорога закроется 10 апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Первый заместитель директора «Дорожной дирекции ЯНАО» Денис Конев уточнил, что зимник прекратит функционирование из-за погодных условий.
«Не позднее полуночи 10 апреля зимняя автодорога Салехард-Надым будет окончательно закрыта, проезд по строящейся дороге категорически запрещен», — подчеркнул Конев.
Предполагается, что сквозной проезд по трассе откроется до конца текущего года. В настоящее время идет подготовка необходимых процедур.