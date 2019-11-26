Зимняя диета: в Минздраве рассказали, как согреться в мороз

В морозные дни согреться будет легче, если включить в рацион подходящие для холодного времени года продукты и напитки. Специалисты советуют пить сладкий горячий чай и есть каши.

Рекомендации по сохранению тепла дал сайту RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Горячий чай с большим содержанием сахара. Также подойдут другие напитки сахаросодержащие, но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс», — сказал специалист.

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Чтобы не мерзнуть, подчеркнул Тутельян, лучше всего стоит питаться высокоуглеводными продуктами и теми, которые организм быстро усваивает. Кроме того, они не должны сильно нагружать желудочно-кишечный тракт во время переваривания. Примером подобных блюд могут послужить кондитерские изделия и каши.

По словам диетолога, если питаться подобным образом умеренно, то фигура не пострадает. Нужно только соблюдать определенные рамки.

«Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», — обратил внимание эксперт.

В холода, добавил Виктор Тутельян, оптимальным решением будет отказаться от спиртного. Из-за алкоголя расширятся сосуды, при этом растет потеря тепла. При заморозках такое «недопустимо», заключил диетолог.