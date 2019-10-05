Зимний период в России стал короче

Сокращается промежуток времени между периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и положительным значениям. Например, в Москве в последние годы средние значения января повысились на два градуса. Подобная тенденция наблюдается и летом, но не настолько интенсивно. Причина этих явлений в солнце. Зимой главный источник энергии появляется редко. Летом же оно нагревает даже холодный воздух. А значит, сильные колебания температур представляют собой редкость.

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В 2019 году июнь выдался очень жарким, на три градуса выше нормы, заметил Вильфанд. 30-градусную отметку температура превышала шесть раз, отметил сайт RT. Июль же оказался холодным — на полтора градуса ниже нормы. Осень — изменчивая. Так, первая половина этого времени года запомнилась теплой, во второй половине стоит ждать холодов.

В выходные, 5 и 6 октября, синоптики прогнозируют приход холодного фронта. В субботу в Москве воздух прогреется до +10…+11 градусов, а в воскресенье столбики термометра поднимутся не выше +9. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, возможен мокрый снег.