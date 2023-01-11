Общество 11 января 2023, 15:42 Зимний Грушинский фестиваль проведут в Самаре в конце февраля

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С 24 по 25 февраля в Самаре состоится зимний Грушинский фестиваль. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Мероприятие проведут в преддверии 50-летнего юбилея фестиваля. Зал самарского КРЦ «Звезда» станет основной зимней площадкой. Запланированы выступления Вадима Мищука, Олега Митяева, Романа Ланкина, Галины Хомчик, Ларисы Брохман и прочих артистов. На лето этого года намечена праздничная «Груша».