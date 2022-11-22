Общество 22 ноября 2022, 19:04 Зимние переправы начали обустраивать в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае стартовали работы по обустройству ледовых переправ и автозимников. Об этом сообщило ОТР.

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Дорожные знаки и деревянные мосты установлены на подъездах к поселку Новое Устье и селу Арка. На знаках обозначены допустимые вес и скорость авто. Работы у селения Иня начнутся в конце декабря. Уточняется, что в северных районах края температура воздуха достигает 17 градусов ниже ноля, и на реках лед продолжает крепнуть.