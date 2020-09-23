Зимние холода придут в Челябинскую область

Отмечается, что по ночам в регионе будет наблюдаться зимняя температура.

«В ближайший час, днем и вечером 23 сентября в Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В четверг, 24 сентября, ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Заморозки начнутся с четверга, температура по ночам понизится до с -1 до -5 градусов 25 и 26 сентября. Днем же столбик термометра покажет до +17 градусов. В регионе будут наблюдаться «температурные качели».