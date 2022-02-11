Зимнее содержание дороги на подъезде к Ноябрьску проинспектировали общественники на Ямале

В ЯНАО общественники проверили участки автодороги до Губкинского и дороги Сургут— Салехард на подъезде к Ноябрьску. Об этом сообщил портал Infox со ссылкой на региональный департамент транспорта.

По данным издания, дороги проинспектировали после выполнения ремонтных работ, выполненных в рамках нацпроекта. Среди проверяющих были работники филиала дирекции дорожного хозяйства города, а также сотрудники организации-подрядчика и Общественной палаты Ноябрьска. Общественники заметили, что дорога очищена хорошо. Отмечается, что во время проверки подрядчик устранил некоторые замечания.